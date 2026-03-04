Parcours Messagerie 2, Maison France Service Benauge, Bordeaux

Parcours Messagerie 2 Jeudi 12 mars, 14h00 Maison France Service Benauge Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Apprentissage de la connexion sécurisée. Nous explorons l’environnement de la boîte mail : l’utilité des différentes rubriques, la gestion des dossiers et l’organisation de l’écran.

Maison France Service Benauge 24 rue du Professeur Calmette 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine

la connexion et l’environnement de ma boîte : rubriques, dossiers, etc… atelier numérique

