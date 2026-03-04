Parcours Messagerie 7, Maison France Service Benauge, Bordeaux

Parcours Messagerie 7 Mardi 31 mars, 14h00 Maison France Service Benauge Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-03-31T14:00:00+02:00 – 2026-03-31T16:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T14:00:00+02:00 – 2026-03-31T16:00:00+02:00

Nous vous donnons les clés pour reconnaître les tentatives de phishing (hameçonnage) et les arnaques, afin de naviguer sur votre boîte mail avec sérénité.

Maison France Service Benauge 24 rue du Professeur Calmette 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]

comment reconnaître les mails frauduleux ? atelier numérique

