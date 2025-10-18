Parcours Mix’âges Cholet

Parcours Mix’âges

Parcours-jeu pour découvrir le musée en famille.

À la poursuite des toiles de Cholet !

Gustave, artiste en herbe, rêve de gagner la médaille d’or à la prochaine Exposition Universelle. Son défi est de recréer la fameuse toile de Cholet, sacrée championne en 1889. En famille, avec le sac rempli d’objets, aidez Gustave à percer les secrets de cette toile légendaire !

Parcours en autonomie

ENTRÉE GRATUITE pour les enfants et un adulte accompagnant

MERCREDIS 18 ET 25 FÉVRIER à 10h, 14h30 et 16h30

À PARTIR DE 8 ans

DURÉE 1h environ Présence obligatoire d’un adulte pendant toute la durée de l’animation. .

Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

