Parcours Mix’âges Cholet
Parcours Mix’âges Cholet mercredi 18 février 2026.
Parcours Mix’âges
Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Parcours-jeu pour découvrir le musée en famille.
À la poursuite des toiles de Cholet !
Gustave, artiste en herbe, rêve de gagner la médaille d’or à la prochaine Exposition Universelle. Son défi est de recréer la fameuse toile de Cholet, sacrée championne en 1889. En famille, avec le sac rempli d’objets, aidez Gustave à percer les secrets de cette toile légendaire !
Parcours en autonomie
ENTRÉE GRATUITE pour les enfants et un adulte accompagnant
MERCREDIS 18 ET 25 FÉVRIER à 10h, 14h30 et 16h30
À PARTIR DE 8 ans
DURÉE 1h environ Présence obligatoire d’un adulte pendant toute la durée de l’animation. .
Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr
