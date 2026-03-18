Parcours mosaïque

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Exprimez votre créativité à travers différents matériaux bois, tesselles en pâte de verre, émaux de Briare, miroir argent et or, grés cérame, tiges de verre millefiori de couleurs multiples. Apprenez à découper, agencer, coller pour décorer en volume. Consolidez vos compétences et prenez le temps de créer avec cet atelier pensé en deux séances consécutives.

**Adulte uniquement. Atelier en 2 sessions.**

Exprimez votre créativité à travers différents matériaux bois, tesselles en pâte de verre, émaux de Briare, miroir argent et or, grés cérame, tiges de verre millefiori de couleurs multiples. Apprenez à découper, agencer, coller pour décorer en volume. Consolidez vos compétences et prenez le temps de créer avec cet atelier pensé en deux séances consécutives.

**Adulte uniquement. Atelier en 2 sessions.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Express your creativity through a variety of materials: wood, glass paste tesserae, Briare enamels, silver and gold mirrors, porcelain stoneware, multi-colored millefiori glass rods. Learn how to cut, arrange, glue and decorate in volume. Consolidate your skills and take the time to create with this workshop designed in two consecutive sessions.

**Adults only. Workshop in 2 sessions **

L’événement Parcours mosaïque Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme