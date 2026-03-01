Parcours moteur intergénérationnel et atelier musical Pl. Charles de Gaulle Épinac

Parcours moteur intergénérationnel et atelier musical

Pl. Charles de Gaulle Médiathèque Épinac Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-03-18 09:30:00
fin : 2026-03-18 11:00:00

2026-03-18

Parcours intergénérationnel pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte, proposé par la crèche d’Epinac, l’association les petits frères des pauvres et la médiathèque d’Epinac.   .

Pl. Charles de Gaulle Médiathèque Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 01 58  kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr

