Parcours moteur Mairie Saint-Nizier-sur-Arroux
Parcours moteur Mairie Saint-Nizier-sur-Arroux vendredi 20 mars 2026.
Parcours moteur
Mairie Le bourg Saint-Nizier-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 09:30:00
fin : 2026-03-20 11:30:00
Date(s) :
2026-03-20
L’itinérant poursuit sa tournée hebdomadaire avec l’installation d’un grand parcours moteur pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Mairie Le bourg Saint-Nizier-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35 kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parcours moteur
L’événement Parcours moteur Saint-Nizier-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-03-09 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II