Parcours moteur Mairie Saint-Nizier-sur-Arroux

Parcours moteur

Mairie Le bourg Saint-Nizier-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-20 09:30:00
fin : 2026-03-20 11:30:00

2026-03-20

L’itinérant poursuit sa tournée hebdomadaire avec l’installation d’un grand parcours moteur pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.   .

Mairie Le bourg Saint-Nizier-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 47 35  kiosquefamille@grandautunoismorvan.fr

English : Parcours moteur

