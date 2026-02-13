Parcours musical à l’Opéra, Opéra de Lille, Lille

Parcours musical à l’Opéra Mercredi 8 avril, 10h00, 14h30 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T10:00:00+02:00 – 2026-04-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-08T14:30:00+02:00 – 2026-04-08T16:00:00+02:00

Découvre les flûtes du monde au fil d’un parcours dans l’Opéra, ponctué de 3 mini performances. Chaque étape de cette aventure est précédée d’un atelier ludique.

En partenariat avec Attacafa – scène universelle nomade et l’ESMD

Pour les enfants à partir de 6 ans

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=16199612-3532-4f74-a4ef-3ac8a02c63ef [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229707719761>mStepTracking=true »}]

Pour les familles

