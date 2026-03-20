Parcours musical dans la ville par le OFF du Festival de Pâques Colmar
Parcours musical dans la ville par le OFF du Festival de Pâques Colmar samedi 4 avril 2026.
Parcours musical dans la ville par le OFF du Festival de Pâques
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-05-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Profitez des mini-concerts du Festival de Pâques !
Des mini-concerts gratuits dans tout Colmar ! Les ensembles du Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar animent places et rues pour faire découvrir le Festival clarinettes, cordes, vents… Une balade musicale vivante et accessible. 0 .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 info@festival-colmar.com
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English :
Enjoy the Easter Festival mini-concerts!
L’événement Parcours musical dans la ville par le OFF du Festival de Pâques Colmar a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme de Colmar