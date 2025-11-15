Parcours musical dans les bars Centre-Ville de Saint-Dizier Saint-Dizier

Parcours musical dans les bars Samedi 15 novembre, 19h00 Centre-Ville de Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T19:00:00 – 2025-11-15T23:59:00

Fin : 2025-11-15T19:00:00 – 2025-11-15T23:59:00

Le samedi 15 novembre à 19h, les bars de Saint-Dizier accueilleront un parcours musical gratuit. Le public est invité à se déplacer de bar en bar pour découvrir des formations musicales spécialement sélectionnées. Organisée en partenariat avec Bord2Scènes (Vitry-le-François), cette programmation met en avant des artistes régionaux aux styles variés : rock, musique urbaine, hip-hop, électro, etc. Une opportunité unique pour le public de rencontrer les musiciens dans une ambiance conviviale et festive.

Centre-Ville de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 40 »}]

Parcours musical gratuit dans les bars de Saint-Dizier : découvrez la scène régionale à travers plusieurs concerts dans une ambiance conviviale. Saison Culturelle

Betty J. Maselli