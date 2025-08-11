Parcours musical et dansé Les 3 CHA Châteaugiron

Parcours musical et dansé

Les 3 CHA Le château Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

2026-05-12

COLLECTIF IMPRÉVU.E.S [Artistes associés à L’intervalle]

DANSE / MUSIQUE

Le Collectif Imprévu.e.s réunit des artistes issus de disciplines variées qui explorent et jouent ensemble pour créer des formes hybrides de spectacles et d’ateliers pour tous, partout. Deux danseurs et une musicienne vont investir le centre d’art dans une déambulation créée spécifiquement.

Tout public .

Les 3 CHA Le château Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 41 69

