Parcours nature familial, chaque pas révèle les secrets nourriciers, guérisseurs et créatifs de la nature calédonienne Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 3500 – 3500 – XPF

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22 14:00:00

2025-06-22

2 h environ de découverte familiale à vivre avec vos enfants ! Des escales guideront votre exploration afin que votre quête s’enchante, pour valider votre carnet de route et tenter de gagner des surprises !

Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa

Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.69.22 oasisdespossiblesnc@gmail.com

English :

around 2 hours of family fun with your children! Stop-off points will guide you on your quest, allowing you to validate your logbook and win surprises!

German :

eine ca. 2-stündige Familienentdeckung, die Sie mit Ihren Kindern erleben können! Zwischenstopps leiten Ihre Erkundungstour, um Ihre Suche zu verzaubern, Ihr Reisetagebuch zu bestätigen und die Chance zu haben, Überraschungen zu gewinnen!

Italiano :

circa 2 ore di divertimento in famiglia con i vostri bambini! Le tappe guideranno la vostra esplorazione per rendere la vostra ricerca ancora più incantevole, così potrete convalidare il vostro diario di bordo e provare a vincere qualche sorpresa!

Espanol :

¡Alrededor de 2 horas de diversión en familia con sus hijos! Las paradas guiarán tu exploración para que tu búsqueda sea aún más encantadora, ¡así podrás validar tu cuaderno de bitácora e intentar ganar algunas sorpresas!

