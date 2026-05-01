Gourin

Parcours nature

Tronjoly Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au programme animations (land art, escape game, balade poney, atelier autour des ruches, yoga…), spectacles, projection d’un documentaire au cinéma de Gourin et à partir de 21h la nuit de la chauve-souris avec la Maison de la Chauve souris, et l’association Amikiro. .

Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 83 98 68 43

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English :

L’événement Parcours nature Gourin a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan