Parcours nature Gourin
Parcours nature Gourin samedi 30 mai 2026.
Gourin
Parcours nature
Tronjoly Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Au programme animations (land art, escape game, balade poney, atelier autour des ruches, yoga…), spectacles, projection d’un documentaire au cinéma de Gourin et à partir de 21h la nuit de la chauve-souris avec la Maison de la Chauve souris, et l’association Amikiro. .
Tronjoly Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 83 98 68 43
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English :
L’événement Parcours nature Gourin a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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