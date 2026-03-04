Parcours Naviguer sur le web 1, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Parcours Naviguer sur le web 1 Jeudi 26 mars, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T16:00:00+01:00

Vous utilisez Internet mais souhaitez mieux comprendre ses outils ? Partez à la découverte des différents navigateurs de recherche et moteur de recherche. Et connaitre leurs différences. Les navigateurs web et moteurs de recherche n’auront plus de secret pour vous.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Tout savoir sur les navigateurs et moteurs de recherche atelier numérique

pixabay