Parcours Ninja

Mios Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28 2026-10-23 2026-10-30

Cette activité, pensée pour petits et grands, mêle effort, amusement et dépassement de soi dans un cadre encadré et sécurisé.

Les participants découvriront une trentaine d’obstacles variés, conçus pour tester l’agilité, l’orientation, l’équilibre, la coordination et l’endurance, chacun à son rythme.

Cette aventure sportive et collaborative est idéale à partager en famille, où entraide, encouragements et plaisir du jeu sont au cœur du parcours.

Informations pratiques

Durée 1h30

Enfants dès 4 ans

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Parcours Ninja

L’événement Parcours Ninja Mios a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur Bassin