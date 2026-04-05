Parcours numériques Bludik Nouveau, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Parcours numériques Bludik Nouveau 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Précisions techniques : l’utilisation se fait depuis un smartphone en téléchargeant l’application gratuite Baludik depuis les sites classiques (Apple store, Google Play etc.).

* Parcours « La clef des souvenirs perdus »

Départ Port Luneau

Venez découvrir La Flèche grâce à Lucas, notre jeune voyageur dans le temps, et sa compagne : Eléonore. Avec votre aide, ils vont devoir retrouver la Clé des Souvenirs Perdus, volée par un magicien fou qui veut conquérir le monde !

Partez à la rencontre des grandes figures fléchoises du XVIIe siècle, résolvez les énigmes et trouvez les passages secrets qui vous mèneront jusqu’à la fameuse Clé. (1h)

* Parcours « Le mot de passe »

Départ Place de la Libération

Découvrez La Flèche au fil de l’eau en longeant le Loir, la rivière qui traverse la ville. Lucette la mouette a besoin d’aide pour découvrir quand aura lieu la prochaine crue nécessaire au bon développement de notre écosystème. Il faudra relever tous les défis lancés par le Loir

et trouver le mot de passe pour terminer la quête ! (2h30)

* Parcours « Une équipe pour Lucette »

Partez à la découverte des lacs de la Monnerie, véritable havre de paix pour la biodiversité, où se côtoient en harmonie des centaines d’espèces d’animaux. Lucette la mouette souhaite constituer une équipe de choc pour œuvrer à la protection de la nature et maintenir son équilibre. À vous de relever les défis pour recruter tous les membres de l’équipe ! (2h30)

* Parcours « A la recherche des architectes »

Parcours proposé par le Pays d’Art et d’Histoire autour du quartier St Jacques et de la place Henri IV.

Durée 1h

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Précisions techniques : l’utilisation se fait depuis un smartphone en téléchargeant l’application gratuite Baludik depuis les sites classiques (Apple store, Google Play etc.).

©MINISTERE DE LA CULTURE