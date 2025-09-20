Parcours olfactif – Visite – Atelier Collection Lambert – musée d’art contemporain Avignon

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Collection Lambert est heureuse de vous accueillir pour les Journées européennes 2025 sur le thème « patrimoine architectural ».

Programme :

20.09.25 – 11h30 – Tous publics

Parcours olfactif autour des œuvres permanentes de la Collection Lambert

Né de la rencontre d’un public malvoyant, du parfumeur Daniel Pescio et de la classe Chaap du collège Alphonse Tavan de Montfavet, ce parcours invite à une découverte sensorielle des œuvres permanentes de la Collection Lambert.

Durée 45 min / Jauge limitée à 15 personnes / Sur réservation – billetterie en ligne

—

21.09.25 – 11h30 – Tous publics

Visite architecturale de la Collection Lambert

Pour cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine sous le thème de l’architecture, une médiatrice propose de découvrir l’histoire de ce lieu patrimonial devenu centre d’art.

Durée 45min / Jauge limitée à 30 personnes / Sur réservation – billetterie en ligne

—

20 & 21.09.25 – 14h – Tous publics

Visite guidée de l’exposition Un Chant d’amour – Jean-Michel Othoniel et la Collection Lambert

Les premières amours artistiques de Jean-Michel Othoniel sont ici mis en lumière à travers un parcours guidé où les œuvres de l’artiste dialoguent avec celles de la Collection Lambert.

Durée 1h / Jauge limitée à 30 personnes / Sans réservation

—

20 & 21.09.25 – 15h – Tous publics

Atelier Un Chant d’amour – Jean-Michel Othoniel

Ce temps d’atelier inspiré des œuvres sur papier de Jean-Michel Othoniel révèle les secrets d’une pratique artistique où douceur et poésie viennent composer un véritable chant d’amour.

Durée 2h / Jauge limitée à 20 personnes / Sur réservation – billetterie en ligne

—

20 & 21.09.25 – 14h-17h – Tous publics

Atelier Legothoniel

Lors de cet atelier collaboratif, petits et grands fripons deviendront de véritables maîtres constructeurs et participeront à la création d’une architecture de briques à la manière des œuvres de Jean-Michel Othoniel.

En continu / Sans réservation

—

Mais aussi hors les murs…

20.09.25 – 14h &15h – Tous publics

Visite du centre d’art en Ehpad La Maison Paisible

Les Journées Européennes du Patrimoine sont aussi l’occasion de découvrir un Ehpad hors du commun – La Maison Paisible – où l’art s’est invité dans le quotidien de nos anciennes, de nos anciens et des équipes soignantes. La visite du parcours artistique sera assurée par les jeunes élèves de la Micro-école Inspire de la Collection Lambert.

Durée 1h / Jauge limitée à 20 personnes / Sur réservation – billetterie en ligne

(Ehpad La Maison Paisible, 1440 chemin du Lavarin 84000 Avignon)

Collection Lambert – musée d'art contemporain 5 rue Violette, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les lieux qui abritent la Collection Lambert, mis à sa disposition par la Ville d'Avignon, sont d'une richesse patrimoniale exceptionnelle en plein cœur de ville et de la Provence. Deux très beaux hôtels particuliers construits au XVIIIe siècle par Jean-Baptiste Franque, les hôtels de Caumont et de Montfaucon, ont été remarquablement réaménagés respectivement par Rudy Ricciotti et les frères Cyrille et Laurent Berger pour répondre aux besoins du musée.

Une exposition composée d’une sélection régulièrement renouvelée d’œuvres du fonds est présentée en permanence dans l’Hôtel de Caumont, avec des focus consacrés à certains mouvements ou à certains artistes particulièrement bien représentés dans la collection, tandis que l’Hôtel de Montfaucon accueille les expositions temporaires selon deux cycles annuels. TRAIN : de la gare Avignon TGV > vers la gare. TER Avignon Centre. BUS : lignes C2, 4, 5, 6, 9, 11 (arrêt Gare Centre), lignes 10, 16, 25, 26, 27 (arrêt Avignon Poste). TRAM : T1 (arrêt Gare Centre).

© Collection Lambert