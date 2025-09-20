Parcours Patrimoine avec l’association « Au bord du Fleuve » mediathèque-ludothèque René-Goscinny Sainte-Luce-sur-Loire

Parcours Patrimoine avec l’association « Au bord du Fleuve » Samedi 20 septembre, 14h00 mediathèque-ludothèque René-Goscinny Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’association Au bord du fleuve et la ville développe un « parcours patrimoine » en installant des panneaux pédagogiques devant les sites remarquables de la commune.

Participez à une balade riche en découvertes et en histoires.

Rendez-vous à la médiathèque à14h.

Sur inscription au 02 40 68 16 51 ou par mail mediatheque@sainte-luce-loire.com

mediathèque-ludothèque René-Goscinny esplanade Pierre Brasselet 44980 sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 68 16 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@sainte-luce-loire.com »}] [{« link »: « mailto:mediatheque@sainte-luce-loire.com »}] Médiathèque René-Goscinny

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Sainte-Luce-sur-Loire