Parcours patrimoine et visites à Rivière Parking de l’église et de la mairie Rivière

Parcours patrimoine et visites à Rivière Parking de l’église et de la mairie Rivière dimanche 21 septembre 2025.

Parcours patrimoine et visites à Rivière Dimanche 21 septembre, 10h00 Parking de l’église et de la mairie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcours patrimoine dans le village

Exposition Saint-Jacques-de-Compostelle à l’église Saint-Vaast de Rivière

Diffusion de films sur l’histoire de Rivière dans l’école du village

Rendez-vous au parking de l’église et de la mairie dimanche de 10h à 18h

Parking de l’église et de la mairie Rivière Rivière 62173 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025