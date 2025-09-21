Parcours patrimoine et visites à Rivière Parking de l’église et de la mairie Rivière
Parcours patrimoine et visites à Rivière Dimanche 21 septembre, 10h00 Parking de l’église et de la mairie Pas-de-Calais
Parcours patrimoine dans le village
Exposition Saint-Jacques-de-Compostelle à l’église Saint-Vaast de Rivière
Diffusion de films sur l’histoire de Rivière dans l’école du village
Rendez-vous au parking de l’église et de la mairie dimanche de 10h à 18h
Parking de l’église et de la mairie Rivière Rivière 62173 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025