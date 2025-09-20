Parcours patrimoine Musée d’Art et d’Histoire Dreux

Parcours patrimoine Musée d’Art et d’Histoire Dreux samedi 20 septembre 2025.

Parcours patrimoine 20 et 21 septembre Musée d’Art et d’Histoire Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Parcours patrimoine : Laissez-vous guider par le jalonnement des clous à l’effigie du Beffroi ! Des panneaux explicatifs ont été installés devant les sites les plus remarquables du Centre-ville.

Musée d’Art et d’Histoire 5-6 place du Musée 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 50 18 61 http://www.musees.regioncentre.fr Le Musée d’art et d’histoire occupe, dans le centre historique de Dreux, une chapelle néo-romane bâtie en 1895 et réaménagée en 1950 pour recevoir des collections artistiques et historiques étonnantes. L’œuvre phare de la collection n’est autre que l’ »Étude de Glycines » de Claude Monet, un élément du mondialement célèbre cycle des Nymphéas. Le XIXe siècle est en effet la période de prédilection de ce Musée, avec des pièces maîtresses de Marius Granet, Henri Le Sidaner et des œuvres de James Pradier, Horace Vernet, Henri Gervex ou Maurice de Vlaminck, pour ne citer qu’eux. Le superbe premier gisant de la duchesse d’Alençon vient désormais compléter ce parcours dans les Beaux-arts. Les richesses historiques et culturelles du Musée s’étendent à bien d’autres époques, arts et mouvances. Les arts religieux ont une place privilégiée en tant que témoins de l’existence de la collégiale Saint-Étienne sur l’emplacement de laquelle s’élève la Chapelle Royale, mausolée de la famille royale d’Orléans. Le Musée de Dreux retrace ainsi l’histoire de ce site exceptionnel et présente la foisonnante richesse artistique de cette chapelle unique en France. Objets, peintures, art décoratifs, rappellent la présence toute proche d’illustres châteaux comme Crécy ou Abondant et la riche histoire locale drouaise permet de présenter des collections préhistoriques et mérovingiennes : outils taillés, objets utilitaires ou bijoux.

Parcours patrimoine : Laissez-vous guider par le jalonnement des clous à l’effigie du Beffroi ! Des panneaux explicatifs ont été installés devant les sites les plus remarquables du Centre-ville.

ville de Dreux