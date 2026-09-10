Parcours patrimonial, 37 boulevard Castellane, Sathonay-Camp

Informations pratiques

Parcours patrimonial Samedi 19 septembre, 11h00 37 boulevard Castellane Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Cette année la ville propose un parcours patrimonial dans la ville, avec l’inauguration des 6 premiers panneaux patrimoniaux mettant à l’honneur l’histoire de la commune, réalisés en étroite collaboration avec l’association Sath’Nâ. Le départ se fera au 37 boulevard Castellane, devant la statue du Maréchal Castellane.

37 boulevard Castellane 37 boulevard Castellane, 69580 Sathonay-Camp Sathonay-Camp 69580 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 23 71 13 – Parking mairie Place Joseph Thévenot et parking boulevard Castellane

– Ligne de Bus TCL 9 arrêt Sathonay-Mairie ou Sathonay Drapeau

– Ligne de Bus TCL 33 arrêt Sathonay-Mairie

– Gare SNCF Sathonay-Rillieux

Cette année la ville propose un parcours patrimonial dans la ville, avec l’inauguration des 6 premiers panneaux patrimoniaux mettant à l’honneur l’histoire de la commune, réalisés en étroite avec Le…

©ville de sathonay-camp