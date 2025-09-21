Parcours patrimonial commenté La Colonne Legé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T16:30:00+

Fin : 2025-09-21T16:30:00+ – 2025-09-21T18:30:00+

Parcours commenté avec l’association des Amis de Legé entre 3 sites du bourg de Legé

Site de La Colonne créé en 1893 par Alfred Gerbaud, zouave pontifical. Centre des Visitandines, monastère devenu hôpital militaire, séminaire puis bâtiment communal. La bibliothèque a été installée dans l’ancienne chapelle du couvent. Chapelle Notre-Dame de Pitié construite en 1826 – Exposition sur la Guerre franco-prussienne de 1870 – 1871

Avec le concours du comité du Souvenir Français du secteur de Machecoul – Legé.

Origines de la guerre : le souci d’Otto von Bismarck, ministre-président de la Prusse, de constituer un empire allemand capable de rivaliser avec la France en plein essor industriel, ainsi que l’erreur de Napoléon III surestimant les capacités de l’armée française face à l’armée prussienne. La France capitule le 2 septembre 1870 entraînant la chute de l’Empire et la proclamation de la IIIe République. Le 10 mai 1871, le traité de Francfort scelle la défaite française. Il mettait fin à un conflit où 17 jeunes Legéens étaient morts. Il engendrera au XXe siècle les 1e et 2de guerres mondiales.

Amis de Legé