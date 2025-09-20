Parcours Patrimonial Mairie Hardricourt Hardricourt

Livret disponible en présentiel (RDV Mairie) ou sur le site internet hardricourt.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Les 20 & 21 septembre 2025, partez à la rencontre de l’histoire d’Hardricourt :

Un parcours libre avec livret et quiz, pour flâner et jouer en famille.

Plus d’informations sur le site hardricourt.fr

Mairie Hardricourt 33 rue Guillaume-de Beaumont 78250 Hardricourt Hardricourt 78250 Yvelines Île-de-France 01 30 99 91 00 https://hardricourt.fr/

