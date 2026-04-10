Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Parcours paysage et biodiversité autour du Parc de Choisy Entrée principale du Parc de Choisy Paris

Parcours paysage et biodiversité autour du Parc de Choisy Entrée principale du Parc de Choisy Paris

Parcours paysage et biodiversité autour du Parc de Choisy Entrée principale du Parc de Choisy Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : Entrée principale du Parc de Choisy

Adresse : 128, avenue de Choisy

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : <p>En attente de subventions, nous vous proposons une participation libre, de 10 euros conseillée, en espèces ou chèque. </p>

Venez déambuler avec nous pour découvrir les trésors en terme de jardins, de rencontres et d’histoire des formes urbaines.

Nous évoquerons l’histoire de ce quartier, les pratiques des citoyens en matière de nature, et l’art urbain, fleuron du 13ème arrondissement de Paris.
Le samedi 18 avril 2026
de 10h30 à 12h00
payant

En attente de subventions, nous vous proposons une participation libre, de 10 euros conseillée, en espèces ou chèque. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00

Entrée principale du Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 Paris
https://www.facebook.com/emmanuelle.metzle.9 https://www.facebook.com/emmanuelle.metzle.9


Afficher la carte du lieu Entrée principale du Parc de Choisy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)