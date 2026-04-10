Parcours paysage et biodiversité autour du Parc de Choisy Entrée principale du Parc de Choisy Paris

Venez déambuler avec nous pour découvrir les trésors en terme de jardins, de rencontres et d’histoire des formes urbaines.

Nous évoquerons l’histoire de ce quartier, les pratiques des citoyens en matière de nature, et l’art urbain, fleuron du 13ème arrondissement de Paris.

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 12h00

payant

En attente de subventions, nous vous proposons une participation libre, de 10 euros conseillée, en espèces ou chèque.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00

Entrée principale du Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 Paris

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