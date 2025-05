Parcours pédestre entre Soultz-sous-Forêts et Hohwiller Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin, 7 juin 2025, Soultz-sous-Forêts.

Au départ officiel du chemin de grande randonnée du GR531 à Soultz-sous-Forêts, traverser une partie du centre-ville et rejoindre le village limitrophe de Hohwiller. Observer la belle unité architecturale des maisons à colombages dans le village de Hohwiller. Retour sur vos pas jusqu’au centre-ville de Soultz-sous-Forêts et ses bâtiments historiques.

English :

At the official start of the GR531 long-distance hiking trail in Soultz-sous-Forêts, cross part of the town center to reach the neighboring village of Hohwiller. Observe the architectural unity of the half-timbered houses in the village of Hohwiller. Retrace your steps to Soultz-sous-Forêts town center and its historic buildings.

Deutsch :

Am offiziellen Start des Fernwanderwegs GR531 in Soultz-sous-Forêts durchqueren Sie einen Teil des Stadtzentrums und erreichen das Nachbardorf Hohwiller. Beobachten Sie die schöne architektonische Einheit der Fachwerkhäuser im Dorf Hohwiller. Gehen Sie zurück bis zum Stadtzentrum von Soultz-sous-Forêts mit seinen historischen Gebäuden.

Italiano :

All’inizio ufficiale del sentiero escursionistico a lunga percorrenza GR531 a Soultz-sous-Forêts, attraversate una parte del centro cittadino fino al vicino villaggio di Hohwiller. Osservate la bella unità architettonica delle case a graticcio del villaggio di Hohwiller. Tornate a Soultz-sous-Forêts e ai suoi edifici storici.

Español :

En el inicio oficial del sendero de gran recorrido GR531 en Soultz-sous-Forêts, atraviese parte del centro de la ciudad hasta el pueblo vecino de Hohwiller. Observe la bella unidad arquitectónica de las casas con entramado de madera del pueblo de Hohwiller. Vuelva sobre sus pasos hasta el centro de Soultz-sous-Forêts y sus edificios históricos.

