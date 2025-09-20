Parcours pédestre « Patrimoine industriel appaméen » Office du tourisme de Pamiers Pamiers

Parcours pédestre « Patrimoine industriel appaméen » Samedi 20 septembre, 14h30 Office du tourisme de Pamiers Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Suivez le guide pour découvrir l’industrie à Pamiers hier et aujourd’hui !

Tout en longeant les canaux, vous en apprendrez un peu plus sur les tanneries, moulins et usines de la ville, du Moyen Âge à nos jours.

Départ devant l’Office du tourisme (27, rue Charles de Gaulle)

Durée : 1h30 à 2h

Visite proposée par la Société historique et archéologique de Pamiers et de la Basse Ariège. Renseignements : shapbva@gmail.com et histoirepamiers.fr.

Office du tourisme de Pamiers 27 rue Charles de Gaulle 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie 05 61 67 52 52 https://pap-tourisme.fr/ [{« link »: « mailto:shapbva@gmail.com »}]

© Paul Durrieu