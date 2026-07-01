PARCOURS PHOTO 1, Sésame, Bordeaux
lundi 6 juillet 2026 · Sésame · Bordeaux
Informations pratiques
PARCOURS PHOTO 1 Lundi 6 juillet, 14h15 Sésame Gironde
sur inscription, être inscrit.e à la bibliothèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:15:00+02:00 – 2026-07-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T14:15:00+02:00 – 2026-07-06T16:00:00+02:00
Comprendre la signification des éléments propres à la photo, des différents composants d’un appareil aux termes spécifiques de la photographie.
Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}]
Les éléments techniques atelier numérique
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