Parcours photo de Pâques sur l’Île d’Aix Fouras
Parcours photo de Pâques sur l’Île d’Aix Fouras samedi 4 avril 2026.
Parcours photo de Pâques sur l’Île d’Aix
Île d’Aix Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Parcours photo touristique à destination des usagers de la liaison maritime Fouras-Aix. Des cadeaux à gagner !
.
Île d’Aix Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 95 06 39 emma.tacykiewicz@keolis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Easter photo tour on the Isle of Aix
Photo tour for passengers travelling on the Fouras-Aix ferry route. Prizes to be won!
L’événement Parcours photo de Pâques sur l’Île d’Aix Fouras a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan