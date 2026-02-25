Parcours photo de Pâques sur l’Île d’Aix

Île d’Aix Fouras Charente-Maritime

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

2026-04-04

Parcours photo touristique à destination des usagers de la liaison maritime Fouras-Aix. Des cadeaux à gagner !

Île d’Aix Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 95 06 39 emma.tacykiewicz@keolis.com

English : Easter photo tour on the Isle of Aix

Photo tour for passengers travelling on the Fouras-Aix ferry route. Prizes to be won!

L’événement Parcours photo de Pâques sur l’Île d’Aix Fouras a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan