Parcours photo : sur les traces du passé d’Alzette Belval Musée archéologique Audun-le-Tiche

Ouvert à tous. Gratuit. Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Redécouvrez les lieux emblématiques du territoire d’Alzette Belval à travers un parcours photo sur le thème de l’architecture et tentez de remporter un lot en participant à notre jeu-concours !

Musée archéologique 32 rue du Maréchal Foch, 57390 Audun-le-Tiche Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est 06 75 89 66 91 https://www.musee-audunletiche.fr/ https://www.facebook.com/SAHLA1967;https://www.instagram.com/museearcheologiquealt/ Ouvert en juillet 2021 dans un ancien temple protestant désacralisé, le nouveau musée archéologique d’Audun-le-Tiche présente les collections du Pays-Haut mosellan.

Le musée abrite les plus belles pièces issues des fouilles de la nécropole mérovingienne d’Audun-le-Tiche (classée au titre des Monuments historiques), ainsi qu’une remarquable collection de statues gallo-romaines (têtes de Minerve et de Sirona, Jupiter cavalier à l’anguipède, Apollon…). On y retrouve également une pièce unique à la symbolique forte : la croix pattée latine, inscrite au titre des Monuments historiques.

Avec une exposition de plus de 300 m², déclinée en six salles et comprenant une projection, vous traverserez les époques, du paléolithique jusqu’aux procès de sorcellerie du XVIᵉ siècle, en passant par la fondation de la célèbre faïencerie Boch à Audun-le-Tiche en 1748 — une société aujourd’hui âgée de plus de 250 ans, plus connue sous le nom de Villeroy & Boch.

Enfin, au dernier étage, une exposition temporaire vous attend, sur le thème de notre grande région transfrontalière, des origines à nos jours. Parking à proximité rue Foch.

