Parcours photographique Are You Experiencing ? Place de l’Hôtel de ville Le Havre

Parcours photographique Are You Experiencing ?

Vendredi 2026-03-27

2026-05-02

2026-03-27

Paysages vécus, Paysages rêvés

Le paysage est à la fois un lieu réel que nous habitons et un espace imaginaire que nous rêvons. Par les chemins, les frontières que nous traversons, il nous raconte une histoire, témoigne d’un temps, de notre mémoire collective, de nos souvenirs, de nos désirs.

Ce thème Paysages vécus, Paysages rêvés ouvert à toutes les interprétations place le paysage qu’il soit familier ou lointain dans une réflexion sur notre rapport au monde.

Comment le voyons-nous ?

Comment le portons-nous ?

Comment le traversons-nous ?

Retrouvez l’intégralité du parcours photographique sur le site de l’événement areyou-experiencing.fr .

