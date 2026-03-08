Parcours poétique Derrières les vitres Médiathèque de Landrais Landrais
Parcours poétique Derrières les vitres
Médiathèque de Landrais 1 Place de la Mairie Landrais Charente-Maritime
Début : Lundi 2026-03-10
fin : 2026-03-15
2026-03-10
Dans le cadre du Printemps des poètes, la Médiathèque de Landrais vous propose un parcours poétique de la cabine à livres en passant par la mairie, la salle des fêtes et bien entendu, la médiathèque.
Thème La liberté. Force vive, déployée
Médiathèque de Landrais 1 Place de la Mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 19 94 bibli.landrais@orange.fr
English :
As part of the Printemps des poètes (Spring Poets’ Festival), the Landrais multimedia library invites you to take a poetic tour: from the book stall to the town hall, the village hall and, of course, the multimedia library.
Theme: Freedom. Force vive, déployée
