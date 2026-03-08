Parcours poétique Derrières les vitres Médiathèque de Landrais Landrais

Parcours poétique Derrières les vitres

Médiathèque de Landrais 1 Place de la Mairie Landrais Charente-Maritime

Début : Lundi 2026-03-10

fin : 2026-03-15

2026-03-10

Dans le cadre du Printemps des poètes, la Médiathèque de Landrais vous propose un parcours poétique de la cabine à livres en passant par la mairie, la salle des fêtes et bien entendu, la médiathèque.

Thème La liberté. Force vive, déployée

Médiathèque de Landrais 1 Place de la Mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 19 94 bibli.landrais@orange.fr

English :

As part of the Printemps des poètes (Spring Poets’ Festival), the Landrais multimedia library invites you to take a poetic tour: from the book stall to the town hall, the village hall and, of course, the multimedia library.

Theme: Freedom. Force vive, déployée

