Parcours QR codes – Site minier d’Arenberg – La Porte du Hainaut Office de Tourisme de La Porte du Hainaut – Site minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Wallers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Tout au long de votre visite, scannez les QR codes installés sur le site pour découvrir l’histoire du lieu, ses bâtiments emblématiques et ses transformations.

Une façon ludique et autonome de plonger dans le passé minier d’Arenberg… smartphone en main !

Office de Tourisme de La Porte du Hainaut – Site minier d’Arenberg La Porte du Hainaut Avenue Michel Rondet 59135 WALLERS Wallers 59135 Nord Hauts-de-France +33 (0)3.27.48.39.65 https://www.tourisme-porteduhainaut.com/activites/site-minier-darenberg Durant un siècle, la mine d’Arenberg a été dédiée à l’extraction du charbon. Unique avec ses trois chevalements, Arenberg est devenu depuis, l’un des cinq grands sites miniers en région ; un lieu prestigieux classé aux Monuments historiques et emblématique du Bassin minier Nord-Pas de Calais Patrimoine mondial de l’UNESCO. Parking gratuit.

