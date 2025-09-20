Parcours Renefer Parcours Renefer Conflans-Sainte-Honorine

Parcours Renefer Parcours Renefer Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Parcours Renefer 20 et 21 septembre Parcours Renefer Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Raymond Renefer était un peintre – illustrateur – graveur reconnu et apprécié par les connaisseurs. Son style et ses actions en faveur de l’art et de la culture font de lui un artiste incontournable du XXe siècle. Il a notamment contribué à développer le rayonnement artistique du Confluent de la Seine et de l’Oise. La municipalité vous propose de (re)découvrir quelques-unes de ses œuvres au travers de ce parcours en ville.

Parcours Renefer Place Jules-Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-conflans.fr »}]

Circuit

© Ville de Conflans