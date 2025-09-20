Parcours « Résistance et Mémoire » Porte du Parc de Blossac Poitiers

Parcours « Résistance et Mémoire » Porte du Parc de Blossac Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Parcours « Résistance et Mémoire » 20 et 21 septembre Porte du Parc de Blossac Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous au niveau du jet d’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le « Parcours Résistance et Mémoire », organisé par VRID, avec le concours du professeur émérite de l’Université de Poitiers, Jean-Marie Augustin, vous guide à la découverte des sites emblématiques de la ville lors de la 2ème Guerre mondiale : intendance de police, place du Maréchal Leclerc, lycée Victor Hugo, préfecture, rue des écossais, rues Henri Pétonnet et Gaston Hulin, impasse Boncenne (maison de Louis Renard), rue Boncenne et place Alphonse Leptit.

Porte du Parc de Blossac 1 bis rue Léopold Thezard, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 30 03 71 26 https://www.vrid-memorial.com/ [{« type »: « email », « value »: « annevenisse@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0630037126 »}] Le « Parcours Résistance et Mémoire » vous guide à la découverte des sites emblématiques de la ville lors de la 2ème Guerre mondiale : intendance de police, place du Maréchal Leclerc, lycée Victor Hugo, préfecture, rue des écossais, rues Henri Pétonnet et Gaston Hulin, impasse Boncenne (maison de Louis Renard), rue Boncenne et place Alphonse Leptit, Monument aux Morts. Parking Blossac, Bvd de Tison, Poitiers.

Le « Parcours Résistance et Mémoire », organisé par VRID, avec le concours du professeur émérite de l’Université de Poitiers, Jean-Marie Augustin, vous guide à la découverte des sites emblématiques :…

© VRID