Parcours Revenons à nos moutons Les enfants sur les pas de leurs ancêtres paysans

102 Rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-08

Pour une plongée au XIX ème siècle, suivez le Petit Théodore qui raconte son quotidien de jeune berger sur le causse

Heures d’ouverture de la bibliothèque

Pour une plongée au XIX ème siècle, suivez le Petit Théodore qui raconte son quotidien de jeune berger sur le causse

Heures d’ouverture de la bibliothèque

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102 Rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

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English :

For a plunge into the 19th century, follow Petit Théodore as he recounts his daily life as a young shepherd on the causse

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L’événement Parcours Revenons à nos moutons Les enfants sur les pas de leurs ancêtres paysans Gramat a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée de la Dordogne