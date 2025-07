Parcours Révolution – quartier de la place de la Nation RDV métro Faidherbe – Chaligny Paris

Parcours Révolution – quartier de la place de la Nation RDV métro Faidherbe – Chaligny Paris vendredi 19 septembre 2025.

Parcours Révolution – quartier de la place de la Nation Vendredi 19 septembre, 10h00 RDV métro Faidherbe – Chaligny Paris

25 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

En 1789, cette vaste place n’est encore qu’un terrain découvert aux portes de Paris : la place du Trône. Deux hautes et spectaculaires colonnes élevées en 1788 et deux pavillons carrés signalent la barrière d’octroi : c’est là qu’il faut payer la taxe quand on entre en ville avec des marchandises. Lors de la Révolution, le peuple s’empare de ce lieu qui incarne cet impôt impopulaire et la barrière de péage devient la « place du Trône-Renversé »… En compagnie d’un historien, partez à la découverte du quartier de la place de la Nation pendant la Révolution !

Événement sur réservation.

Les places étant limitées, merci de vous désinscrire si vous ne pouvez finalement pas assurer votre présence à l’événement.

Le lieu précis du rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription en ligne. Merci d’arriver 10 minutes en avance.

Le lien d’inscription sera activé début septembre 2025.

RDV métro Faidherbe – Chaligny Rue de Montreuil 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/parcours-revolution-quartier-de-la-place-de-la-nation »}]

Circuit commenté « Révolution – quartier de la place de la Nation »

© Ville de Paris