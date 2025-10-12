Parcours rose du Pays-Haut Parc municipal Frédéric Brigidi Mont-Saint-Martin

Parcours rose du Pays-Haut Parc municipal Frédéric Brigidi Mont-Saint-Martin dimanche 12 octobre 2025.

Parcours rose du Pays-Haut

Parc municipal Frédéric Brigidi Boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Parcours rose du Pays-Haut au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Au programme village santé et bien-être, restauration.

Marche de 5 km départ à 10h et participation de 3 euros (pré-inscriptions auprès des mairies partenaires du 15 septembre au 8 octobre, et inscriptions sur place le 12 octobre à partir de 8h).Tout public

3 .

Parc municipal Frédéric Brigidi Boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70

English :

Pays-Haut pink trail in aid of the fight against breast cancer.

Program: health and well-being village, catering.

5 km walk: starts at 10 a.m. and costs 3 euros (pre-registration with partner town halls from September 15 to October 8, and on-site registration from 8 a.m. on October 12).

German :

Rosa Parcours des Pays-Haut zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs.

Programm: Gesundheits- und Wellness-Dorf, Verpflegung.

5-km-Wanderung: Start um 10 Uhr und Teilnahmebeitrag von 3 Euro (Voranmeldungen bei den Partnerrathäusern vom 15. September bis zum 8. Oktober, Anmeldungen vor Ort am 12. Oktober ab 8 Uhr).

Italiano :

Percorso rosa di Pays-Haut a favore della lotta contro il cancro al seno.

In programma: villaggio salute e benessere, ristorazione.

Camminata di 5 km: partenza alle ore 10 e costo di 3 euro (pre-iscrizione presso i municipi partner dal 15 settembre all’8 ottobre e iscrizione in loco dalle ore 8 del 12 ottobre).

Espanol :

Ruta rosa Pays-Haut a favor de la lucha contra el cáncer de mama.

En el programa: villa de salud y bienestar, catering.

Marcha de 5 km: comienza a las 10.00 h y cuesta 3 euros (preinscripción en los ayuntamientos asociados del 15 de septiembre al 8 de octubre, e inscripción in situ a partir de las 8.00 h del 12 de octubre).

L’événement Parcours rose du Pays-Haut Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-08-19 par OT DU GRAND LONGWY