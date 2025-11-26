Parcours scientifique « Marie Curie, mais pas que! » Ludon-Médoc

Parcours scientifique « Marie Curie, mais pas que! »

Bibliothèque Municipale Paul Duchesne Ludon-Médoc Gironde

Gratuit

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Venez expérimenter, vous étonner… et repartir enchantés !

Le Labo Enchanté et la Communauté de Communes Médulienne vous invitent à plonger dans un voyage scientifique interactif Marie Curie… mais pas que !

Entrée libre et gratuite

Tout le monde connaît Marie Curie… mais saviez-vous qu’elle n’est pas la seule femme à avoir marqué l’histoire des sciences ? Venez en famille découvrir les inventions et découvertes de quatre pionnières Marie Curie, Katharine Burr Blodgett, Rosalind Franklin et Jennifer McLoud-Mann.

Au fil d’un parcours ludique et interactif accessible à tous, réalisez des expériences étonnantes en autonomie

– Physique-chimie

– Biologie

– Mathématiques

Aucune connaissance préalable n’est requise venez simplement avec votre curiosité et votre bonne humeur ! .

Bibliothèque Municipale Paul Duchesne Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ludonmedoc.fr

