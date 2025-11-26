Parcours scientifique « Marie Curie, mais pas que! » Ludon-Médoc
Bibliothèque Municipale Paul Duchesne Ludon-Médoc Gironde
Venez expérimenter, vous étonner… et repartir enchantés !
Le Labo Enchanté et la Communauté de Communes Médulienne vous invitent à plonger dans un voyage scientifique interactif Marie Curie… mais pas que !
Entrée libre et gratuite
Tout le monde connaît Marie Curie… mais saviez-vous qu’elle n’est pas la seule femme à avoir marqué l’histoire des sciences ? Venez en famille découvrir les inventions et découvertes de quatre pionnières Marie Curie, Katharine Burr Blodgett, Rosalind Franklin et Jennifer McLoud-Mann.
Au fil d’un parcours ludique et interactif accessible à tous, réalisez des expériences étonnantes en autonomie
– Physique-chimie
– Biologie
– Mathématiques
Aucune connaissance préalable n’est requise venez simplement avec votre curiosité et votre bonne humeur ! .
Bibliothèque Municipale Paul Duchesne Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ludonmedoc.fr
