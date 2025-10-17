Parcours scolaire « Architectes en herbe » Musée des Plans-Reliefs Paris

Inscription obligatoire (30 élèves par classe + adultes accompagnateurs) GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T10:15:00 – 2025-10-17T11:45:00

Fin : 2025-10-17T13:15:00 – 2025-10-17T14:45:00

Après une présentation de la collection par une guide-conférencière, les élèves partiront à la découverte des architectures remarquables sur les maquettes à l’aide d’un livret-jeu. Il sera question d’évoquer les bâtiments militaires, mais également civils et religieux cachés (ou non !) dans les villes. Observation et curiosité seront de mise pour relever le défi !

Musée des Plans-Reliefs
Hôtel national des Invalides
75007 Paris

Situé au 4e étage de la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, le musée des Plans-Reliefs conserve et présente une collection unique au monde : des maquettes historiques de villes fortifiées et de leurs campagnes environnantes, réalisées entre les règnes de Louis XIV et de Napoléon III, à la même échelle (1/600e) et avec les mêmes techniques (bois, sable, soie, papier…). Ces maquettes, outils de stratégie militaire, ont aussi constitué un attribut du prestige des chefs d'État. Aujourd'hui, ils sont une irremplaçable source documentaire sur les sites qu'ils représentent et un précieux outil pédagogique. À travers ces maquettes (dont la plus grande exposée atteint les 56 m²), le visiteur découvre une représentation détaillée en trois dimensions des villes, de leurs bâtiments, de leurs fortifications et des paysages dans lesquels elles s'insèrent. Vous découvrirez ainsi le visage du Mont Saint-Michel à l'époque de Louis XIV ou celui de Bayonne au début du XIXe siècle.

M13 Invalides ou Varenne
M8 La Tour Maubourg
RER C Invalides
Bus 28, 63, 69, 80, 82, 83, 87, 92, 93

© Musée des Plans-Reliefs, G. Froger