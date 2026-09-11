Parcours sensoriel à travers les collections, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt

Informations pratiques

Parcours sensoriel à travers les collections Dimanche 20 septembre, 13h30 Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du musée à votre rythme grâce à un parcours sensoriel accessible à tous. Munis d’un livret-jeu, les plus jeunes pourront explorer différents points d’arrêt pour mieux comprendre le quotidien des soldats de la Première Guerre mondiale à travers des expériences faisant appel aux sens. Une manière ludique et immersive de découvrir l’histoire en famille.

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Partez à la découverte du musée à votre rythme grâce à un parcours sensoriel accessible à tous. Munis d’un livret-jeu, les plus jeunes pourront explorer différents points d’arrêt pour mieux le des de…

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