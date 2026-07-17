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AGENDA · Vittersbourg

Parcours sensoriel d’automne !, Salle des fêtes, Vittersbourg

mardi 29 septembre 2026 · Salle des fêtes · Vittersbourg

Parcours sensoriel d’automne !, Salle des fêtes, Vittersbourg

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Vittersbourg
Ville
57670 Vittersbourg
Département
Moselle
Tarif
Sur inscription

Parcours sensoriel d’automne ! Mardi 29 septembre, 09h00 Salle des fêtes Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T11:00:00+02:00

Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !

Salle des fêtes Vittersbourg Vittersbourg 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme : viens marcher dans des trucs qui grattent, chatouillent, tout doux !