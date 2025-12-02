Parcours sensoriel de l’exposition temporaire Evasions musicales Présentez-vous au portillon blanc ! Vicq

Parcours sensoriel de l’exposition temporaire Evasions musicales

Plongez dans l’exposition temporaire sur le thème de la musique dans l’art naïf en suivant un parcours sensoriel qui vous fera découvrir les œuvres sous une autre lumière, grâce à des extraits sonores, objets à sentir et toucher durant votre visite !

English :

Immerse yourself in the temporary exhibition on the theme of music in naive art by following a sensory trail that will help you discover the works in a different light, thanks to sound extracts and objects to smell and touch during your visit!

German :

Tauchen Sie in die Sonderausstellung zum Thema Musik in der naiven Kunst ein und folgen Sie einem sensorischen Rundgang, der Sie die Werke in einem anderen Licht erscheinen lässt, dank Tonauszügen, Objekten zum Riechen und Berühren während Ihres Besuchs!

Italiano :

Immergetevi nella mostra temporanea sul tema della musica nell’arte naif seguendo un percorso sensoriale che vi aiuterà a scoprire le opere sotto una luce diversa, grazie a estratti sonori e oggetti da annusare e toccare durante la vostra visita!

Espanol :

Sumérjase en la exposición temporal sobre el tema de la música en el arte ingenuo siguiendo un recorrido sensorial que le ayudará a descubrir las obras bajo una luz diferente, gracias a extractos sonoros y objetos para oler y tocar durante su visita

