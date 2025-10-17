Parcours sensoriel et dégustation des moûts en fin de fermentation Domaine Terre de Mistral Rousset

Découvrez le vin à travers vos 5 sens en toute autonomie, puis dégustez les moûts en fin de fermentation directement en cave !

Le nouveau parcours sensoriel du Domaine Terre de Mistral ouvre ses portes gratuitement de 14h à 18h pour Vignobles en Scènes !

A l’aide d’un questionnaire numérique, parcourez les différentes étapes et éveillez vos sens de la vue, de l’odorat, du goût ou encore du toucher autour de l’univers du vin. Une manière originale et ludique de découvrir l’oenologie, tout en se challengeant seul ou à plusieurs.

Terminez votre visite en dégustant des moûts en fin de fermentation fraichement sortis des cuves. .

Domaine Terre de Mistral CD56b, Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

English :

Discover wine through your 5 senses in complete autonomy, then taste the musts at the end of fermentation directly in the cellar!

German :

Entdecken Sie selbstständig den Wein durch Ihre 5 Sinne und probieren Sie dann den Most am Ende der Gärung direkt im Weinkeller!

Italiano :

Scoprite il vino attraverso i vostri 5 sensi in completa autonomia, per poi degustare i mosti a fine fermentazione direttamente in cantina!

Espanol :

Descubra el vino a través de sus 5 sentidos con total autonomía, y después deguste los mostos al final de la fermentación ¡directamente en la bodega!

