Parcours sensoriel & lecture à haute voix de l’ouvrage « Le Vénérable Mélèze » de Gilles Mottet, avec dédicace., Arboretum Marcel Kroenlein, Roure

Parcours sensoriel & lecture à haute voix de l’ouvrage « Le Vénérable Mélèze » de Gilles Mottet, avec dédicace. Samedi 6 juin, 11h00 Arboretum Marcel Kroenlein Alpes-Maritimes

Limité à 20 pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Arboretum de Roure, un jardin sensoriel dédié :

– Présentation et lecture à haute voix de l’ouvrage « Le Vénérable Mélèze » de Gilles Mottet, en présence de l’auteur, un livre pour Tous, en braille, grands caractères, relief tactile qui relie chacun et fait tomber les barrières faisant de nos différences, des richesses.

Il relate l’histoire d’un arbre foudroyé mais toujours vivant qui, lorsque le vent de la vallée s’engouffre dans sa cavité brûlée, devient instrument de musique et l’Arbre chante, faisant résonance en nous dans sa capacité à transformer l’épreuve positivement.

– Voir « Le vénérable mélèze » nous invite à un voyage littéraire et multi-sensoriel.

– Toucher ou Comment lire sans voir ?

– Écouter : Apprécier les sons naturels du jardin : bruissement des feuillages et des insectes aux 3 mares, chants d’oiseaux, souffle du vent montant en fin de matinée du bord de mer jusqu’à nous, bruissant dans les hauts feuillages au-dessus de nos têtes avec la découverte du travail sonore d’Alain Baudry.

– Sentir le parfum du vénérable mélèze, de sa carte parfumée au cœur du livre mais aussi de toutes les senteurs de montagne & du potager

– Toucher et odorat : découverte tactile et olfactive des plantes, des écorces & des fleurs comestibles de l’arboretum durant cette belle saison.

Les personnes seront accueillies et accompagnées par notre Equipe spécialisée afin de rendre confortable et attractive leur expérience.

Si vous le souhaitez, vous pourrez participer à une lecture avec les doigts à haute voix d’un chapitre par exemple.

Apportez votre pique-nique pour rester autonome, le village médiéval n’a pas de commerce. Et surtout téléphonez-nous ou envoyez un email pour tout renseignement qui rendra votre séjour unique : Michèle 06 07 48 48 76 Clara 06 10 32 31 83 arboretum.roure@wanadoo.fr

On vous attend avec Joie !

Arboretum Marcel Kroenlein Piste de la Fracchia, 06420 Roure, France Roure 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33607484876 http://www.arboretum-roure.org [{« link »: « mailto:arboretum.roure@wanadoo.fr »}] Cet arboretum est créé en 1988 par le botaniste Marcel Kroenlein, ancien directeur du jardin exotique de Monaco et par Michèle Ramin. Sa vocation est à la fois scientifique, éducative, artistique, touristique et sociale. Dominant le panorama exceptionnel de la vallée de la Tinée, le site de 17 ha s’étage de 1 200 à 1 700m d’altitude. A la végétation endémique de pins sylvestre et de mélèzes d’Europe s’ajoutent de nombreuses essences adaptées de différentes régions équivalentes du monde. Parmi les espèces introduites chaque année, certaines sont rares ou menacées d’extinction, tel le wollemia nobilis ou le pin mugho. Les sentiers qui cheminent à travers différents milieux sont propices à l’observation de la faune comme de la flore ; une riche collection évolutive d’œuvres des artistes no-made s’y mêle, jouant parfois avec les points d’eau, les arbres ou les paysages. Une singularité dans cet arboretum qui se veut avant tout un refuge planétaire pour les arbres de demain.

Animations diverses à thèmes selon les saisons, sur la biodiversité, les plantes médicinales ou plantes aromatiques. Ouvert tous les jours (10h-18h). Entrée : 5€/adulte, tarif sur demande/groupe. Visite sur réservation possible au 06 07 48 48 76. Animations diverses à thèmes selon les saisons, sur la biodiversité, les plantes médicinales ou plantes aromatiques. Langues parlées : anglais, italien, français

Arboretum de Roure, un jardin sensoriel dédié :

© Claude Piot