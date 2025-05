Parcours Soft Col de la Colombière depuis Sconzier – La Giettaz, 10 juin 2025 07:00, La Giettaz.

Savoie

Parcours Soft Col de la Colombière depuis Sconzier La Giettaz Savoie

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10

fin : 2025-06-10

Date(s) :

2025-06-10

Le col de la Colombière est fait pour les costauds. Le Tour de France le gravit régulièrement. Malgré le cadre, le chalet tout en haut, perché ne semble pas loin, mais pourtant…il faudra quelques coups de pédales, et surtout ne pas lâcher dans le final.

.

La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

English : Soft Ride Col de la Colombière via le Reposoir

The Col de la Colombière is made for strong riders. The Tour de France climbs it regularly. Despite the setting, the chalet perched high up doesn’t seem far away, but still… you’ll need a few pedal strokes, and above all you won’t be able to give up in the final stretch.

German : Soft-Parcours Col de la Colombière via le Reposoir

Der Col de la Colombière ist für die Starken gemacht. Die Tour de France fährt hier regelmäßig hinauf. Trotz der Umgebung scheint das Chalet ganz oben nicht weit weg zu sein, aber dennoch… Sie müssen einige Male in die Pedale treten und dürfen vor allem im Finale nicht nachlassen.

Italiano :

Il Col de la Colombière è fatto per i corridori forti. Il Tour de France lo scala regolarmente. Nonostante l’ambientazione, lo chalet appollaiato in alto non sembra lontano, ma comunque… avrete bisogno di qualche colpo di pedale, e soprattutto non potrete arrendervi nel tratto finale.

Espanol :

El Col de la Colombière está hecho para ciclistas fuertes. El Tour de Francia lo sube con regularidad. A pesar del entorno, el chalet encaramado en lo alto no parece estar muy lejos, pero aun así… necesitarás unos cuantos golpes de pedal y, sobre todo, no podrás rendirte en el tramo final.

L’événement Parcours Soft Col de la Colombière depuis Sconzier La Giettaz a été mis à jour le 2024-12-04 par Office de Tourisme du Val d’Arly