Parcours Soft Pause au Col des Annes – La Giettaz, 9 juin 2025 07:00, La Giettaz.

Savoie

La 1ère de la semaine vous permettra de découvrir ou redécouvrir le massif des Aravis ses alpages et ses grimpettes… ce parcours restera sérieux avec le méconnu col des Annes, mais la vue incroyable au sommet vous fera presque oublier le mal de jambes!

La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

English : Soft Ride: Break at the Col des Annes

The 1st day of the week will give you the chance to discover or rediscover the Aravis massif, its mountain pastures and its climbs… this route will remain serious with the little-known Col des Annes, but the incredible view from the summit will almost make you forget your aching legs!

German : Softkurs Pause am Col des Annes

Der erste Tag der Woche wird Ihnen die Möglichkeit geben, das Aravis-Massiv mit seinen Almen und Klettereien zu entdecken oder wiederzuentdecken… Diese Strecke wird mit dem unbekannten Col des Annes ernst bleiben, aber die unglaubliche Aussicht auf dem Gipfel wird Sie die Beinschmerzen fast vergessen lassen!

Italiano :

Il 1° della settimana vi permetterà di scoprire o riscoprire il massiccio degli Aravis, i suoi alpeggi e le sue salite… questo percorso rimarrà serio con il poco conosciuto Col des Annes, ma l’incredibile vista dalla cima vi farà quasi dimenticare il mal di gambe!

Espanol :

El 1er día de la semana le dará la oportunidad de descubrir o redescubrir el macizo de Aravis, sus pastos de montaña y sus ascensiones… esta ruta seguirá siendo seria con el poco conocido Col des Annes, ¡pero la increíble vista desde la cima casi le hará olvidar sus doloridas piernas!

