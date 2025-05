Parcours Soft Reco partielle EDT depuis La Giettaz – La Giettaz, 12 juin 2025 07:00, La Giettaz.

Savoie

Parcours Soft Reco partielle EDT depuis La Giettaz 1262 route du col des Aravis La Giettaz Savoie

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif pack à la semaine 155€

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-12

2025-06-12

Une étape à la journée qui vous offrira des paysages à couper le souffle… Il faudra serrer les dents par endroits, mais quelle récompense au sommet les alpages et ses troupeaux, la mythique chapelle, le barrage, le lac et ses couleurs magiques….

1262 route du col des Aravis

La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

English : Soft Ride Partial EDT recce from La Giettaz

A day’s stage offering breathtaking scenery… You’ll have to grit your teeth in places, but what a reward at the top: the mountain pastures and their herds, the mythical chapel, the dam, the lake and its magical colors….

German : Softkurs Teilweise Reco EDT seit La Giettaz

Eine Tagesetappe, die Ihnen atemberaubende Landschaften bietet… An manchen Stellen müssen Sie die Zähne zusammenbeißen, aber was für eine Belohnung wartet auf dem Gipfel: die Almen und ihre Herden, die mythische Kapelle, der Staudamm, der See und seine magischen Farben….

Italiano :

Una giornata di viaggio che vi lascerà senza fiato… Dovrete stringere i denti in alcuni punti, ma la ricompensa sarà grande: gli alpeggi e le loro mandrie, la mitica cappella, la diga, il lago e i suoi magici colori….

Espanol :

Un día de ruta que te dejará sin aliento… Tendrás que apretar los dientes en algunos lugares, pero qué recompensa en la cima: los pastos de montaña y sus rebaños, la mítica capilla, la presa, el lago y sus mágicos colores….

