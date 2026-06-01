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Parcours sonore immersif au Jardin Vauban par CityWhispers, Jardin Vauban, Lille

Parcours sonore immersif au Jardin Vauban par CityWhispers, Jardin Vauban, Lille

Parcours sonore immersif au Jardin Vauban par CityWhispers, Jardin Vauban, Lille samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin Vauban

Adresse : Boulevard Vauban 59000 Lille

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Limité à 20 personnes

Parcours sonore immersif au Jardin Vauban par CityWhispers 6 et 7 juin Jardin Vauban Nord

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:10:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:10:00+02:00

Labyrinthe de l’attention
Laissez la nature dessinée guider votre attention : à travers des chemins courbes, des recoins cachés et des perspectives qui s’ouvrent — jusqu’à sentir ce que ce jardin a été conçu pour faire : reconfigurer l’attention et vous revitaliser en douceur.
Conçu et imaginé par City Whispers.

Jardin Vauban Boulevard Vauban 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France bus: liane 1, boulevard Vauban , boulevard de la liberté.
Labyrinthe de l’attention

©CityWhispers

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