Parcours sonore immersif au Jardin Vauban par CityWhispers, Jardin Vauban, Lille

Parcours sonore immersif au Jardin Vauban par CityWhispers 6 et 7 juin Jardin Vauban Nord

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:10:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:10:00+02:00

Labyrinthe de l’attention

Laissez la nature dessinée guider votre attention : à travers des chemins courbes, des recoins cachés et des perspectives qui s’ouvrent — jusqu’à sentir ce que ce jardin a été conçu pour faire : reconfigurer l’attention et vous revitaliser en douceur.

Conçu et imaginé par City Whispers.

Jardin Vauban Boulevard Vauban 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France bus: liane 1, boulevard Vauban , boulevard de la liberté.

Labyrinthe de l’attention

©CityWhispers