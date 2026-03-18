Parcours soudure Roubaix

Parcours soudure

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Un programme d’ateliers pour les adultes comme autant d’expérimentations créatives et de rencontre avec une communauté d’artistes engagé·es.

Avec Olivier D’Encausse découvrez l’univers de la métallerie et initiez-vous aux bases de la soudure à l’arc. Au cours de ces deux jours de pratique vous apprendrez à couper, mettre en forme et souder le métal en toute sécurité. À l’issue de ce stage, vos compétences vous permettront de réaliser un piétement de table marocaine qui surprendra à vos amis et fera votre fierté.

**Atelier en 2 séances **

samedi 04 avril 14h30-18h30

dimanche 05 avril 14h30-18h30

Un programme d’ateliers pour les adultes comme autant d’expérimentations créatives et de rencontre avec une communauté d’artistes engagé·es.

Avec Olivier D’Encausse découvrez l’univers de la métallerie et initiez-vous aux bases de la soudure à l’arc. Au cours de ces deux jours de pratique vous apprendrez à couper, mettre en forme et souder le métal en toute sécurité. À l’issue de ce stage, vos compétences vous permettront de réaliser un piétement de table marocaine qui surprendra à vos amis et fera votre fierté.

**Atelier en 2 séances **

samedi 04 avril 14h30-18h30

dimanche 05 avril 14h30-18h30 .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

A program of workshops for adults as creative experiments and encounters with a community of committed artists.

With Olivier D’Encausse, discover the world of metalwork and learn the basics of arc welding. Over the course of two days, you’ll learn how to cut, shape and weld metal in complete safety. At the end of the course, your skills will enable you to create a Moroccan table base that will surprise your friends and make you proud.

**Workshop in 2 sessions:**

saturday April 04: 2.30 6.30 pm

sunday April 05: 2.30 6.30 pm

L’événement Parcours soudure Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme