Parcours spectacle Échos du sous-sol Cimetière Saint-Jean de Landerneau Landerneau

Parcours spectacle Échos du sous-sol Dimanche 21 septembre, 14h30, 17h00 Cimetière Saint-Jean de Landerneau Finistère

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Parcours spectacle – Échos du sous-sol

Échos du sous-sol est un parcours-spectacle dans un cimetière, lieu de transition entre l’ici-bas et l’au-delà. Il réunit une femme partie à la recherche de ses morts, un comédien qui incarne les personnes qu’elle rencontre (gardien de cimetière, usager des lieux, membre de sa famille…) et une assemblée de spectateurs·trices, invité·e·s à composer un chœur silencieux en lisant dans leur tête certaines parties du texte. Sa quête l’amène à prêter une oreille de plus en plus attentive à la voix des morts et aux demandes que, silencieusement, ils continuent d’adresser aux vivants.

Programmé dans de nombreuses villes du Finistère, le spectacle est conçu pour être joué dans les cimetières dans une démarche respectueuse du lieu.

Composition de l’équipe :

Elsa Amsallem, Metteuse en scène, autrice, comédienne

Martin Mongin, Auteur, dramaturge

Elsa Vanzande, Regard extérieur à la mise en scène

Benoit Hattet, comédien

Sophie Hoarau, Costumière

Guillaume Tahon, Créateur sonore

Violette Raineri, Chargée de production et diffusion

Production : Atelier des possibles Coproductions : Scène conventionnée d’intérêt national art et création pour le théâtre Le Canal à Redon (35), La Maison du Théâtre (29), la ville de Brest (29), Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie (50)

Avec l’Aide à la création DRAC Bretagne, Morlaix communauté

Accueil en résidence : Le Canal (35), La Maison du Théâtre (29), Le Maquis (29), Centre culturel de Liffré (35), Ville le Relecq Kerhuon (29)

Cimetière Saint-Jean de Landerneau 5, rue de l’Oratoire 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 06.03.85.33.11 https://patrimoine.landerneau.bzh/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/spectacle-en-deambulation-dans-le-cimetiere-chos-du-sous-sol&src=agenda »}] C’est en 1827 que le cimetière Saint Jean est aménagé, bien loin du coeur de ville. Auparavant, Landerneau comptait au moins huit cimetières associés aux églises et chapelles.

L’intérieur du cimetière s’organise comme une petite ville, tel un plan urbain, minutieusement dessiné qui structure les emplacements funéraires. Actuellement, le cimetière rassemble près de 7000 sépultures réparties sur 3 hectares.

Le parcours des tombes remarquables permet de mettre en avant de nombreuses personnalités landernéennes des XIXe et XXe siècles qui y sont inhumées, mais également des monuments présentant une architecture ou des ornements originaux. La localisation, la taille et le décor de la sépulture donnent à voir le rang, la richesse, la réussite sociale et les engagements religieux ou philosophiques par des symboles. Présence de plusieurs places de parkings autour du site.

Journées européennes du patrimoine 2025

Nicolas Joubard