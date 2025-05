Parcours spectacle Le château des Sortilèges adapté aux enfants – Carneville, 31 mai 2025 16:00, Carneville.

Manche

Début : 2025-05-31 16:00:00

fin : 2025-05-31 17:40:00

2025-05-31

Le Château de Carneville est une nouvelle fois le théâtre d’un spectacle qui fera la part belle aux contes !

C’est ainsi que Le Marquis de Carabas prend ses quartiers d’été au château et vous invite à redécouvrir en musique les plus beaux contes de la littérature, dans le cadre d’un parcours spectacle adapté aux enfants où l’étrange et le merveilleux se marient pour faire vibrer les pierres centenaires du “Château des Sortilèges”, plus vivant que jamais !

Dans cette version du parcours adaptée aux plus jeunes, la balade se déroulera dans le parc du château de Carneville, au rythme des contes pour enfants Les Frères Grimm, Perrault, Andersen… Le final aura lieu quant à lui à l’intérieur du château.

Durée 1h40.

Tarif unique 5,00€.

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Parcours spectacle Le château des Sortilèges adapté aux enfants

The Château de Carneville is once again the setting for a show that’s all about storytelling!

Le Marquis de Carabas takes up residence at the château for the summer, inviting you to rediscover literature’s most beautiful tales through music, as part of a children’s-appropriate itinerary in which the weird and wonderful combine to make the centuries-old stones of the ?Château des Sortilèges? vibrate, more alive than ever!

In this child-friendly version of the tour, the walk will take place in the grounds of Carneville Castle, to the rhythm of children’s fairy tales: Brothers Grimm, Perrault, Andersen… The finale takes place inside the château.

Running time: 1h40.

Price: 5.00?

German :

Das Schloss von Carneville ist wieder einmal Schauplatz eines Spektakels, bei dem die Märchen im Vordergrund stehen!

Der Marquis de Carabas nimmt sein Sommerquartier im Schloss und lädt Sie ein, die schönsten Märchen der Literatur mit Musik wiederzuentdecken, im Rahmen einer kinderfreundlichen Show, in der sich das Fremde und das Wunderbare vereinen, um die hundertjährigen Steine des « Château des Sortilèges » zum Vibrieren zu bringen, das lebendiger denn je ist!

In dieser kinderfreundlichen Version des Parcours führt der Spaziergang durch den Park des Schlosses von Carneville, im Rhythmus von Kindermärchen: Die Brüder Grimm, Perrault, Andersen… Das Finale findet im Inneren des Schlosses statt.

Dauer: 1 Stunde 40 Minuten.

Einheitspreis: 5,00?

Italiano :

Il Castello di Carneville è ancora una volta la cornice di uno spettacolo tutto da raccontare!

Il Marchese di Carabas si stabilirà al castello quest’estate e vi inviterà a riscoprire alcune delle più belle storie della letteratura attraverso la musica, nell’ambito di uno spettacolo pensato appositamente per i bambini, in cui lo strano e il meraviglioso si uniscono per far vibrare le pietre secolari dello « Château des Sortilèges », più vive che mai!

In questa versione del tour adattata ai visitatori più giovani, la passeggiata si svolgerà nel parco del Castello di Carneville, al ritmo di storie per bambini: I fratelli Grimm, Perrault, Andersen… Il finale si svolgerà all’interno del castello.

Durata: 1 ora e 40 minuti.

Prezzo del biglietto singolo: 5,00 euro.

Espanol :

El castillo de Carneville vuelve a ser el escenario de un espectáculo que girará en torno a la narración de historias

El Marqués de Carabás se instalará este verano en el castillo para invitarle a redescubrir a través de la música algunos de los cuentos más bellos de la literatura, en el marco de un espectáculo especialmente concebido para los niños, donde lo extraño y lo maravilloso se combinan para hacer vibrar, más vivas que nunca, las piedras centenarias del « Château des Sortilèges »

En esta versión de la visita adaptada a los más pequeños, el paseo transcurrirá por el recinto del castillo de Carneville, al ritmo de los cuentos infantiles: Los hermanos Grimm, Perrault, Andersen… El final tendrá lugar en el interior del castillo.

Duración: 1 hora 40 minutos.

Precio de la entrada única: 5,00 euros.

